Артамонов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1888
Дата смерти22.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913 по 1913
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
22.11.1958
Место жительства
По 1958