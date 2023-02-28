Артамонов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

22.02.1888

Дата смерти

22.11.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
С 1888
Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913 по 1913
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
22.11.1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1958
Москва, город федерального значения Москва
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