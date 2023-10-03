Габдулла Идрисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулла Идрисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Идрис Тупыев

Мать: Галия Ахмерова

Смерть
Неизвестно
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