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Габдулла Идрисов
Габдулла Идрисов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Идрис Тупыев
1797 г.р.
Мать
Галия Ахмерова
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Идрис Тупыев
Мать:
Галия Ахмерова
Смерть
Неизвестно
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