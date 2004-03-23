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Пономарев Владимир Артемьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.08.1939

Дата смерти

23.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1939

Отец: Пономарев Артемий Кузьмич

Мать: Пономарева Екатерина Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1965

Дочь: Дианова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Пономарева Людмила Борисовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1971

Дочь: Тузлукова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Леоновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Евдокия Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Людмила Борисовна

Смерть
23.03.2004
Москва, город федерального значения Москва