Пономарев Владимир Артемьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1939
Дата смерти23.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1939
Рождение ребёнка
03.05.1965
Дочь: Дианова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Пономарева Людмила Борисовна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1971
Дочь: Тузлукова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2004