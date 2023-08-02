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Мамсуров Татархан
Мамсуров Татархан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Пол
Мужской
Отец
Мамсуров Темир-Болат
1858 г.р.
Мать
Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Мамсуров Темир-Болат
Мать:
Мамсурова Дзино Магометовна
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