Дарья Федорова
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда Гремячьей волости
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Аносова) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Аносов Семион Иванов
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Аносова) Матрена Иванова
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Аносова) Матрена (Меньшая) Иванова
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно