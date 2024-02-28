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Дарья Федорова

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда Гремячьей волости

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Аносов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Аносова) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Аносов Семион Иванов

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Аносова) Матрена Иванова

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Аносова) Матрена (Меньшая) Иванова

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Аносов Артамон Иванов

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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