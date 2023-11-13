Филимонова Татьяна Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Татьяна Киреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Филимонова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Пантелеевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Филимонова Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Василий Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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