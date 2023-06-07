Федор Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Осип Алексеев
Мать: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
28.06.1831
Дочь: Евфимия Федорова
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
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Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефим Федоров
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Смерть
После 1869