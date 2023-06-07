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Федор Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Осип Алексеев

Мать: Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
28.06.1831

Дочь: Евфимия Федорова

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефим Федоров

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Смерть
После 1869
Нижневасильевское, Истра, Московская область