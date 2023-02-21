Зотова Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

2010 г.р.
Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2010

Дочь: Зотрова Злата Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.04.2019

Сын: Зотов Иван Максимович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Максим Владимирович

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