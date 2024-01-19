Иоанн Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Герасимов

Иоанн Герасимов

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

01.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1889 ст.

Отец: Чачемин Герасим Иванов

Мать: Ирина Иларионова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянский сын Петр Петров.
Бракосочетание
14.07.1913 ст.

Жена: Екатерина Авраамова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 24, невесте 38 (вторым браком). Поручители д. Чирок Андрей Ч Яковлев, д. Ганютино крест. Яков Иванов Горше..., . По нев. д. Горы крест.сын Дионисий Алексеев Судин, д. Ганютино крест.сын Николай... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close