Иоанн Герасимов
Место рождения
Дата рождения01.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1889 ст.
Отец: Чачемин Герасим Иванов
Мать: Ирина Иларионова
Восприемник д. Кобылино крестьянский сын Петр Петров.
Бракосочетание
14.07.1913 ст.
Жена: Екатерина Авраамова
Жениху 24, невесте 38 (вторым браком). Поручители д. Чирок Андрей Ч Яковлев, д. Ганютино крест. Яков Иванов Горше..., . По нев. д. Горы крест.сын Дионисий Алексеев Судин, д. Ганютино крест.сын Николай... Показать все
Смерть
Неизвестно