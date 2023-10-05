Зырянов (Швалёв) Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1982
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1982
Отец: Швалёв Пётр
Мать: Зырянова Вера Викторовна
Рождение ребёнка
13.04.2017
Дочь: Зырянова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Зырянова Ксения Олеговна
Рождение ребёнка
15.08.2018
Дочь: Зырянова Стефиния Сергеевна
Мать ребёнка: Зырянова Ксения Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зырянова Ксения Олеговна