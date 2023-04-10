Жданов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Дарина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности