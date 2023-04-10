Жданов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Дарина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности