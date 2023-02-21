Эрганов Мануил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭрганов Мануил Петрович

Эрганов Мануил Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Эрганова Зинаида Мануиловна

Мать ребёнка: Эрганова Александра Николаевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрганова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close