Пичкалев Игнатий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1891
Дочь: (Пичкалев) Анна Игнатьева
Мать ребёнка: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
18.09.1895
Дочь: (Пичкалев) Фёкла Игнатьева
Мать ребёнка: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: (Пичкалев) Ольга Игнатьева
Мать ребёнка: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева
Смерть
Неизвестно