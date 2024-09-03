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Пичкалев Игнатий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1863

Отец: Пичкалев Михаил Ларионов

Мать: Пичкалева Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
03.12.1891

Дочь: (Пичкалев) Анна Игнатьева

Мать ребёнка: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
18.09.1895

Дочь: (Пичкалев) Фёкла Игнатьева

Мать ребёнка: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: (Пичкалев) Ольга Игнатьева

Мать ребёнка: Треногина (Пичкалева) Федосья Яковлева

Смерть
Неизвестно

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