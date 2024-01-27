Мусулмонов Рахмон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусулмонбоё
Мать: не указана
Смерть
01.04.1928
Рождение ребёнка
05.05.1961
Сын: Мусулмонов Рахматулло Рахмонович
Мать ребёнка: Анакулова Бибизайнаб
Рождение ребёнка
29.03.1984
Дочь: Мусулмонова Дилафрузхон Рахмоновна
Мать ребёнка: не указана