Мякотникова (Ермилова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова (Ермилова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.09.1938

Дата смерти

18.11.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1938

Отец: Ермилов Василий Каллистратович

Мать: Ермилова Анастасия Александровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякотников Василий Данилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякотников Василий Данилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякотников Василий Данилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Развод
Неизвестно

Муж: Мякотников Василий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотников Василий Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец магазина в с.Никольское
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
18.11.2021
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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