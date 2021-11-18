Мякотникова (Ермилова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1938
Дата смерти18.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1938
Рождение ребёнка
08.10.1959
Рождение ребёнка
12.09.1961
Рождение ребёнка
02.12.1967
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец магазина в с.Никольское
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.2021