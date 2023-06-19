Сонькин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти29.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лукинская
Вступление в партию
1940
Член ВКПб.
Призыв на военную службу
1942
Воинское звание мл. лейтенант Воинская часть 930 стрелковый полк 256 стрелковой дивизии Волховский фронт 414 стрелковый полк 18 стрелковой дивизии (III)
Получение воинского звания/чина
01.03.1943
Мл.лейтенант
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонькина Юлия Ивановна
Смерть
29.07.1943
Убит в бою. Воинское звание: мл. лейтенант; командир взвода Последнее место службы: в/ч 57931 Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 563784 Дело ист. информации: 16
Похороны
Неизвестно
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, севернее, 800 м Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 744826 Дело ист. информации: 53
Перезахоронение
Неизвестно
Новая Малукса, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Ленинградская область Место захоронения: Кировский р-н, Березовская волость, 700 м вост. ст. Новая Малукса, Мемориал "Новая Малукса" Откуда перезахоронен... Показать все