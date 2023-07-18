Голодов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1890
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Rossosh, Voronezh Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
09.07.1893
Сын: Голодов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.11.1900
Дочь: Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903
Сын: Голодов Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Голодов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Rossosh, Voronezh Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно