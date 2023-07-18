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Голодов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1890

Сын: Голодов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Rossosh, Voronezh Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Голодов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.11.1900

Дочь: Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903

Сын: Голодов Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Голодов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Rossosh, Voronezh Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Голодова Харитина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно