Кусаметова Венера Таифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусаметова Венера Таифовна

Кусаметова Венера Таифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кусаметов Таиф

Мать: не указана