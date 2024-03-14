Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Авксентьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.06.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1903 ст.

Отец: Белорусов Дмитрий Федорович

Мать: Белорусова Варвара Васильевна

Авксентьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Виктор Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
02.10.1929

Сын: Соловьёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1938

Сын: Соловьёв Борис Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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