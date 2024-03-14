Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1903 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Алексей Иванович
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1929
Сын: Соловьёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.12.1938
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Алексеевич
Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно