Тихонова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тихонов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Михаил Федорович

Смерть
1943
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