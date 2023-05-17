Быстров Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980
Отец: Быстров Анатолий Палович
Мать: Быстрова Нина
Рождение ребёнка
09.05.2008
Дочь: Быстрова Софья Александровна
Мать ребёнка: Быстрова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
23.06.2011
Сын: Быстров Данил Александрович
Мать ребёнка: Быстрова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
01.03.2019
Сын: Быстров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Быстрова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно