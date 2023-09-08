Белоусова Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Сергей Вадимович

Отец ребёнка: Белоусов Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Алексей Вадимович

Отец ребёнка: Белоусов Вадим Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Вадим Владимирович

Смерть
Неизвестно
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