Сенёшкина Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенёшкина Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

13.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: Сенёшкин Иван

Мать: Сенёшкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
С 23.06.1956 по 26.06.1956

Сын: Сенёшкин Юрий Викторович

Мать ребёнка: Сенёшкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1960

Сын: Сенёшкин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Сенёшкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1966

Дочь: Егоров Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Сенёшкина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенёшкина Александра Ивановна

Смерть
13.09.1981
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