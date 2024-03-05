Сенёшкина Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти13.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931
Отец: Сенёшкин Иван
Мать: Сенёшкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
С 23.06.1956 по 26.06.1956
Мать ребёнка: Сенёшкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1960
Сын: Сенёшкин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Сенёшкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1966
Дочь: Егоров Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Сенёшкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1981