Ватага Дарья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ватага Мария Лукинишна
Отец ребёнка: Ватага Лука Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватага Варвара Лукинишна
Отец ребёнка: Ватага Лука Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно