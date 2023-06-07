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Ватага Дарья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ватага Мария Лукинишна

Отец ребёнка: Ватага Лука Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватага Варвара Лукинишна

Отец ребёнка: Ватага Лука Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватага Лука Миронович

Смерть
Неизвестно