Бабаренко Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1947
Дочь: Чернышенко Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Бабаренко Зинаида Евдокимовна
Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно