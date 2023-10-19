Бабаренко Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаренко Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1947

Дочь: Чернышенко Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Бабаренко Зинаида Евдокимовна

Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаренко Зинаида Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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