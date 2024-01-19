Гликерия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1890
Сын: Юринов Александр Павлович
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1892
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
?.09.1893
Сын: Юринов Иван Павлович
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1896
Дочь: Юринова Мария Павловна
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1897
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Юринова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1904
Дочь: Юринова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно