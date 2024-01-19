Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Васильевна

Место рождения

Тыченка, Крестецкая волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Тыченка, Крестецкая волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
23.10.1890

Сын: Юринов Александр Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.03.1892

Сын: Юринов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.09.1893

Сын: Юринов Иван Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.06.1896

Дочь: Юринова Мария Павловна

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Юринов Федор Павлович

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Юринова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.03.1904

Дочь: Юринова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Юринов Павел Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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