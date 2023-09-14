Домнина Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Домнин Алексей Филиппов
1797 18 лет на момент вступления в брак в сентябре т.е. 1778 или 1779 1777 по возрасту в РС 1834 года 57 лет и 39 лет в 1816 1762 По возрасту указанному на момемт смерти РС 1811 д.Ломовка №348 35 лет ... Показать все
Смерть
Неизвестно