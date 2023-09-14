Домнина Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Домнин Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Домнин Алексей Филиппов

1797 18 лет на момент вступления в брак в сентябре т.е. 1778 или 1779 1777 по возрасту в РС 1834 года 57 лет и 39 лет в 1816 1762 По возрасту указанному на момемт смерти РС 1811 д.Ломовка №348 35 лет ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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