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Голубев Андрей Владимирович
Голубев Андрей Владимирович
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Место рождения
Городец
, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
12.06.1978
Пол
Мужской
Отец
Голубев Владимир Викторович
1944 г.р.
Мать
Голубева (Семчук) Галина Григорьевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1978
Отец:
Голубев Владимир Викторович
Мать:
Голубева Галина Григорьевна
Городец
, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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