Воробьёв Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1976
Рождение ребёнка
16.02.2003
Дочь: Будникова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Будникова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
28.11.2012 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будникова Наталья Александровна
Сызрань, Сызрань, Самарская область