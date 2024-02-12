Воробьёв Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1976

Отец: Краснов Борис Никитич

Мать: Воробьёва Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
16.02.2003

Дочь: Будникова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Будникова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
28.11.2012 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова Наталья Александровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
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