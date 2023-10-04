Морозова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1906
Сын: Морозов Егор
Отец ребёнка: Морозов Николай
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Сергей
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иван
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михаил
Отец ребёнка: Морозов Николай
Смерть
Неизвестно