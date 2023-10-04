Морозова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1906

Сын: Морозов Егор

Отец ребёнка: Морозов Николай

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Сергей

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил

Отец ребёнка: Морозов Николай

Смерть
Неизвестно
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