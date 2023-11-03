Григоренко (Вакула) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко (Вакула) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1929

Дочь: Печеная Клара Петровна

Отец ребёнка: Григоренко Петр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжикова Галина Петровна

Отец ребёнка: Григоренко Петр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоренко Константин Петрович

Отец ребёнка: Григоренко Петр Кириллович

Смерть
Неизвестно
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