Григоренко (Вакула) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1929
Дочь: Печеная Клара Петровна
Отец ребёнка: Григоренко Петр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжикова Галина Петровна
Отец ребёнка: Григоренко Петр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоренко Константин Петрович
Отец ребёнка: Григоренко Петр Кириллович
Смерть
Неизвестно