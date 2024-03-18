Венгер Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.12.2017
Рождение ребёнка
19.04.2018
Дочь: Венгер Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
13.03.2020
Мать ребёнка: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
12.04.2021
Сын: Венгер Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна