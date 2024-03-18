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Венгер Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

07.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Бракосочетание
23.12.2017

Жена: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.2018

Дочь: Венгер Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.03.2020

Сын: Венгер Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.2021

Сын: Венгер Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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