Гуд (Архангельская) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуд (Архангельская) Вера Владимировна

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Место рождения

Крым, Орский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Архангельский Владимир Александрович

Мать: Архангельская Наталья Григорьевна

Крым, Орский уезд, Оренбургская губерния
1878-1983 село Крым Новопокровского (сейчас Кувандыкского) р-на Оренбургской области. На месте села сейчас степь, ближайшее село - Ялнаир
Работа или профессия
Между 1955 и 1956
Синявское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Начальник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуд Федор

Смерть
Неизвестно
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