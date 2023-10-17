Гуд (Архангельская) Вера Владимировна
Место рожденияКрым, Орский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Крым, Орский уезд, Оренбургская губерния
1878-1983 село Крым Новопокровского (сейчас Кувандыкского) р-на Оренбургской области. На месте села сейчас степь, ближайшее село - Ялнаир
Работа или профессия
Между 1955 и 1956
Синявское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Начальник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуд Федор
Смерть
Неизвестно