Толмачев Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачев Федор Федорович

Толмачев Федор Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.

Сын: Толмачев Николай Федорович

Мать ребёнка: Толмачева Софья Сергеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Работа или профессия
1902 ст.
Инженер путей сообщения.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Софья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close