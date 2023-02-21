Толмачев Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.
Сын: Толмачев Николай Федорович
Мать ребёнка: Толмачева Софья Сергеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Работа или профессия
1902 ст.
Инженер путей сообщения.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно