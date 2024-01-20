Куликова (Квасова) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти31.03.1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Квасов Василий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Шаланина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова/швецова Анна
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александара
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Смерть
31.03.1967