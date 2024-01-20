Куликова (Квасова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Квасова) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

31.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Квасов Василий

Мать: Квасова Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Шаланина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова/швецова Анна

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александара

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Смерть
31.03.1967
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