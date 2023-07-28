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Иванова Раиса Антоновна
Иванова Раиса Антоновна
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Место рождения
Девкино
, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Дата рождения
24.01.1952
Пол
Женский
Отец
Евсеев-Иванов Антон Евсеевич
1914 г.р.
Мать
Иванова Валентина Алексеевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952
Отец:
Евсеев-Иванов Антон Евсеевич
Мать:
Иванова Валентина Алексеевна
Девкино
, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
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