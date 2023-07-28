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Иванова Раиса Антоновна

Место рождения

Девкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952

Отец: Евсеев-Иванов Антон Евсеевич

Мать: Иванова Валентина Алексеевна

Девкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область