Осинин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
21.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинина Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинина Наталья Андреевна