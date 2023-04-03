Елунин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Елунин Емельян
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1845
Сын: Елунин Павел
Мать ребёнка: Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно