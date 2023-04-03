Елунин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елунин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Елунин Емельян

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1845

Сын: Елунин Павел

Мать ребёнка: Агрипина

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасия

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно