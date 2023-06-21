Калениченко Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калениченко Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Калениченко Демид Петрович

Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Калениченко Вакх Петрович

Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Калениченко Естафий Петрович

Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич

Terny, Sums\'ka oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно