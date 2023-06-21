Калениченко Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Калениченко Демид Петрович
Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Калениченко Вакх Петрович
Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Калениченко Естафий Петрович
Отец ребёнка: Калениченко Пётр Андреевич
Terny, Sums\'ka oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно