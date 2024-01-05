Громова (Калинина) Дарья Александровна
женский, родилась 1920
умерла 2000
Дети
Громов Геннадий Григорьевич1940 г.р.
Кармановская Галина Григорьевна06.06.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Громов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Громов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1946
Дочь: Кармановская Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Иванович
Смерть
2000