Громова (Калинина) Дарья Александровна 1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Громова (Калинина) Дарья Александровна

Автор
НТ
Тесленко Н.

женский, родилась 1920

умерла 2000

Дети
Громов Геннадий Григорьевич1940 г.р.
Кармановская Галина Григорьевна06.06.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Громов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1946

Дочь: Кармановская Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Иванович

Смерть
2000

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