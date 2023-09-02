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Сопляков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сопляков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лялина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сопляков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
01.12.1878

Сын: Сопляков Николай Иванович

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
25.05.1881

Сын: Сопляков Федор Иванович

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соплякова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
27.06.1885

Сын: Сопляков Петр Иванович

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соплякова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Сопляков Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна

Смерть
Неизвестно
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