Сопляков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сопляков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лялина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
01.12.1878
Сын: Сопляков Николай Иванович
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
25.05.1881
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соплякова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
27.06.1885
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соплякова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
12.02.1893
Мать ребёнка: Соплякова Параскева Егоровна
Смерть
Неизвестно