Бирюкова Марфа Харланова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова Марфа Харланова

Бирюкова Марфа Харланова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Харлан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бирюков Степан Ефимов

Отец ребёнка: Бирюков Ефим Филиппов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Бирюков Ефим Филиппов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Бирюков Ефим Филиппов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Ефим Филиппов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close