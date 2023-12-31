Бирюкова Марфа Харланова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Харлан
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Бирюков Ефим Филиппов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Бирюков Ефим Филиппов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Бирюков Ефим Филиппов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно