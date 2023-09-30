Фоканычева Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоканычева Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1905

Дата смерти

05.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.?.1219

Дочь: Калаева Муза Ивановна

Отец ребёнка: Калаев Иван Семенович

Рождение
19.08.1905

Отец: Фоканычев Сергей

Мать: Шумилова Татьяна

Рождение ребёнка
19.03.1931

Сын: Калаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Калаев Иван Семенович

Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Калаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Калаев Иван Семенович

Смерть
05.10.1992
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