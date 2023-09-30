Фоканычева Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1905
Дата смерти05.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.?.1219
Дочь: Калаева Муза Ивановна
Отец ребёнка: Калаев Иван Семенович
Рождение
19.08.1905
Отец: Фоканычев Сергей
Мать: Шумилова Татьяна
Рождение ребёнка
19.03.1931
Отец ребёнка: Калаев Иван Семенович
Рождение ребёнка
19.12.1938
Отец ребёнка: Калаев Иван Семенович
Смерть
05.10.1992