Зензин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зензин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Зензин Афанасий Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Зензин Степан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зензин Петр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
30.11.1785
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
возраст не указан
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