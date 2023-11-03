Зензин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.11.1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зензин Петр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
30.11.1785
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
возраст не указан