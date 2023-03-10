Щербинин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Щербинин Парамон

Мать: Щербинина Елена Максимовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Щербинин Капидон Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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