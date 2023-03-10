Щербинин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Щербинин Парамон
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1843
Сын: Щербинин Капидон Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербинина Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно