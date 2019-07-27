Золото Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1938
Дата смерти27.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1938
Отец: Золото Симеон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубенко Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубенко Фаина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубенко Фаина Васильевна
Смерть
27.07.2019