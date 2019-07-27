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Золото Анатолий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1938

Дата смерти

27.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1938

Отец: Золото Симеон Антонович

Мать: Золото Полина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубенко Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубенко Фаина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко Фаина Васильевна

Смерть
27.07.2019
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