Колесятова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесатов (Колесятов) Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесятов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулкина (Колесятова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесятов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мансурова (Колесятова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдинова (Колесятова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Рождение ребёнка
21.07.1929
Дочь: Новичкова (Колесятова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Колесятов Василий Юдаевич
Болотня, Зарайск, Московская область
Смерть
1971