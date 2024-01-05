Снегирева -- Анна Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Снегирева Анна Александровна
Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.07.1897
Сын: Снегирев Андрей Антонович
Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович
Рождение ребёнка
19.09.1898
Сын: Снегирев Петр Александрович
Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
22.12.1901
Сын: Снегирев Степан Александрович
Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1907
Сын: Снегирев Павел Александрович
Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Снегирев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно