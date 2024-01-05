Снегирева -- Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирева -- Анна Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Снегирева Анна Александровна

Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Снегирев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Снегирев Петр Александрович

Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Снегирев Степан Александрович

Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1907

Сын: Снегирев Павел Александрович

Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Снегирев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Снегирев Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снегирев Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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