Молоканов Александр Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1994
Дочь: Шафоростова Елена Александровна
Мать ребёнка: Молоканова Людмила Васильевна
Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.2000
Дочь: Митцель Оксана Александровна
Мать ребёнка: Молоканова Людмила Васильевна