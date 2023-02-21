Молоканов Александр Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоканов Александр Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1994

Дочь: Шафоростова Елена Александровна

Мать ребёнка: Молоканова Людмила Васильевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.2000

Дочь: Митцель Оксана Александровна

Мать ребёнка: Молоканова Людмила Васильевна

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