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Шестаков Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.52

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.52

Отец: Шестаков Михаил Поликарпович

Мать: Шестакова Анастасия Ефремовна

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