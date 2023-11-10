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Шестаков Петр Михайлович
Шестаков Петр Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.52
Пол
Мужской
Отец
Шестаков Михаил Поликарпович
1913 г.р.
Мать
Шестакова Анастасия Ефремовна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.52
Отец:
Шестаков Михаил Поликарпович
Мать:
Шестакова Анастасия Ефремовна
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